У Мелітополі вночі невідомі жорстоко вбили сторожа храму УПЦ

Сьогодні, 17 червня, близько першої години ночі, двоє невідомих під час пограбування жорстоко побили 66-річного сторожа храму великомученика Пантелеімона в Мелітополі.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, чоловіка знайшла церковна працівниця вранці. Увесь цей час він лишався у свідомості та помер у лікарні.

«Грабіжники залізли на територію храму через паркан. Коли Анатолій (так звали сторожа) побачив їх, розпочалася бійка. Зловмисники жорстоко побили його, розбили череп і лишили лежати на землі. Самі ж вломилися в їдальню, яка знаходиться також на території, і просто сиділи й випивали там…», - розповів настоятель храму протоієрей Миколай Лукащук.

Про подробиці злочину священику встиг розповісти сам сторож.

«Анатолія знайшла працівниця храму. Вона відразу зателефонувала мені. Я викликав швидку, поліцію, - зазначив о. Миколай. - Коли прибув, він ще був при свідомості. Проте, навіть очей не міг відкрити, наскільки все лице опухло від побоїв. Я встиг поставити йому декілька запитань. Потім його відвезли до лікарні, де він майже відразу помер».

Протоієрей Миколай просить молитов за новопреставленого раба Божого Анатолія.

За словами настоятеля, поліція наразі відпрацьовує ряд версій. На місце події прибули керівники місцевих правоохоронних органів, представники СБУ.

Зловмисники у пошуках поживи влаштували безлад по всьому храму, але знайшли лише 300 грн., забрали зі сторожки своєї жертви деякі речі.