На Криті понад 100 експертів із 18 країн говорять про можливості діджитал-епохи в пастирському служінні

На Криті (Греція), у Православній академії Колібарі розпочалася міжнародна конференція «DMOPC18 - Жива вода» - про можливості цифрової епохи в православному пастирському служінні.

Як повідомляє кореспондент «УНІАН-Релігії», конференція почалася 18 червня й триватиме до 21 червня. У ній беруть участь церковні ієрархи, священики, експерти - всього 103 доповідача з 18 країн.

Спікери обговорюють нові можливості проповіді. Увагу зосереджено на формуванні згуртованого богословського дискурсу.

Перша подібна конференція відбулася в травні 2015 року.

Організатором конференції виступає Pemptousia у співпраці з православними медіа з різних країн.

Ознайомитися з програмою конференції можна тут.