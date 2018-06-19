На Криті понад 100 експертів із 18 країн говорять про можливості діджитал-епохи в пастирському служінні
12:10, 19 червня 2018Православ`я
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Міжнародна конференція «DMOPC18 - Жива вода» / Фото "УНІАН-Релігії"
На Криті (Греція), у Православній академії Колібарі розпочалася міжнародна конференція «DMOPC18 - Жива вода» - про можливості цифрової епохи в православному пастирському служінні.
Міжнародна конференція «DMOPC18 - Жива вода» / Фото "УНІАН-Релігії"
Як повідомляє кореспондент «УНІАН-Релігії», конференція почалася 18 червня й триватиме до 21 червня. У ній беруть участь церковні ієрархи, священики, експерти - всього 103 доповідача з 18 країн.
Спікери обговорюють нові можливості проповіді. Увагу зосереджено на формуванні згуртованого богословського дискурсу.
Перша подібна конференція відбулася в травні 2015 року.
Організатором конференції виступає Pemptousia у співпраці з православними медіа з різних країн.
Ознайомитися з програмою конференції можна тут.
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