У Чернігові православні відзначили день пам'яті святого благовірного князя Ігоря Чернігівського

13:23, 19 червня 2018
Православ`я
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Архієрейське богослужіння напередодні дня пам’яті святого благовірного князя Ігоря Чернігівського / orthodox.com.ua

Напередодні, 17 червня, митрополит Амвросій звершив всеношне бдіння в Спасо-Преображенському соборі, повідомляє прес-служба Чернігівської єпархії УПЦ.

Після закінчення богослужіння було звершено славлення святому благовірному князю Ігорю Чернігівському. Потім митрополит Амвросій привітав присутніх іменинників і надав усім архіпастирське благословення.

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