У Чернігові православні відзначили день пам'яті святого благовірного князя Ігоря Чернігівського

У Чернігові 18 червня православні відзначили день пам'яті святого благовірного князя Ігоря Чернігівського. Напередодні, 17 червня, митрополит Амвросій звершив всеношне бдіння в Спасо-Преображенському соборі, повідомляє прес-служба Чернігівської єпархії УПЦ. Після закінчення богослужіння було звершено славлення святому благовірному князю Ігорю Чернігівському. Потім митрополит Амвросій привітав присутніх іменинників і надав усім архіпастирське благословення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter