В Онуфріївському монастирі на Львівщині відзначили собор Галицьких святих

01:23, 19 червня 2018
Православ`я
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В Онуфріївському монастирі відзначили собор Галицьких святих / foto.upc.lviv.ua

У неділю, 17 червня, у день пам'яті собору Галицьких святих, у Свято-Онуфріївському чоловічому монастирі в селі Межигір'я Турківського району Львівської області, де головний храм обителі освячено на честь Галицьких святих, було звершено святкове Богослужіння.

Божественну літургію очолив архієпископ Львівський і Галицький Філарет, повідомляє прес-служба Львівської єпархії УПЦ.

/ foto.upc.lviv.ua

Перед початком Літургії, владика Філарет звершив чин освячення нового церковного дзвону.

/ foto.upc.lviv.ua

За Богослужінням була прочитана сугуба молитва за Церкву та мир в Україні.

/ foto.upc.lviv.ua

Після Літургії архіпастир привітав намісника монастиря та парафіян із престольним святом.

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