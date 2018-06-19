В Онуфріївському монастирі на Львівщині відзначили собор Галицьких святих

У неділю, 17 червня, у день пам'яті собору Галицьких святих, у Свято-Онуфріївському чоловічому монастирі в селі Межигір'я Турківського району Львівської області, де головний храм обителі освячено на честь Галицьких святих, було звершено святкове Богослужіння.

Божественну літургію очолив архієпископ Львівський і Галицький Філарет, повідомляє прес-служба Львівської єпархії УПЦ.

Перед початком Літургії, владика Філарет звершив чин освячення нового церковного дзвону.

За Богослужінням була прочитана сугуба молитва за Церкву та мир в Україні.

Після Літургії архіпастир привітав намісника монастиря та парафіян із престольним святом.