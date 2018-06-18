Відійшла до Господа схимонахиня Марина (Карапа), насельниця Приборжавського монастиря

Учора, 17 червня, на 90-му році життя, відійшла до Господа одна з найстарших насельниць Приборжавського Свято-Серафимівського жіночого монастиря – схимонахиня Марина (Карапа) (2.02.1929 – †17.06.2018).

Чин відспівування спочилої відбудеться в Приборжавському монастирі завтра, у вівторок, 19 червня, об 11 годині, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.

Карапа Анна Андріївна, мешканка с. Керецьки Свалявського району, поступила до жіночої обителі села Приборжавське 1953 року. 1955-го відбувся постриг у рясу, за 3 роки в мантію, а в 2005 році монахиня прийняла схиму.