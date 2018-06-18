До Житомира прибудуть мощі святих мучеників Кипріяна та Іустини

У Житомирі два тижні перебуватимуть мощі священомученика Киприяна та мучениці Іустини.

У понеділок, 25 червня, з благословіння митрополита Житомирського і Новоград-Волинського Никодима, у місто Житомир прибуває ковчег із чесними мощами угодників Божих священомученика Киприяна та мучениці Іустини, повідомляє портал "20 хвилин".

До святих Киприяна та Іустини вірні звертаються з молитвами про допомогу в боротьбі з нечистою силою та злими духами, віруючі припадають до мощей, шукаючи захисту від чаклунства, також просять допомоги у зцілені від шкідливих звичок.

Колись сильна віра дівчини Іустини повернула чаклуна Киприяна від чорної магії до християнства. Тендітна дівчина зуміла перемогти бісівські чари і вражений цією силою майбутній святий розкаявся у своїх злодіяннях і згодом навіть став єпископом.

Пара мучеників Киприяна та Іустини символізує дві сторони християнства - віру та знання. Церквою святі шануються як одні з наймогутніших помічників в боротьбі проти чаклунства, бо навіть зараз, через 17 століть після своєї мученицької кончини, життя цих угодників Божих більш ніж актуальне. Святі Кіпріан та Іустинія поховані на Кіпрі. А великі частинки їхніх чесних мощей знаходяться в Україні в храмі священомучтника Кіпрана та мучениці Іустинії, в Ставропігійному жіночому монастирі на честь Афонської ікони Божої Матері, який побудований на джерелі, вода з якого має властивості зцілювати людей від духовних та фізичних недугів.

Святиню привезе з обителі засновник, ктитор та духівник жіночого монастиря протоієрей Роман Барановський. Святкову зустріч чесних мощей о 17.00 годині у Свято-Хрестовоздвиженському кафедральному соборі та подальше звершення молебня із акафістом очолить митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим.

Усі житомиряни зможуть вклонитись святині та звернутись до мучеників із молитвою, стоячи перед їх чесними мощами, які перебуватимуть до 9 липня у Свято-Хрестовоздвиженському кафедральному соборі (вул. Кафедральна 14).