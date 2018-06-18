У Монако звершилася перша православна архієрейська літургія

У суботу, 16 червня, єпископ Нестор, який перебував з архіпастирським візитом на півдні Франції, відвідав одну з найбільш молодих громад єпархії, яка була заснована навесні цього року на території Князівства Монако.

Цього дня єпископ Нестор звершив свою першу літургію в храмі монегаскської громади, повідомляє cerkov-ua.eu.

За богослужінням молився архієпископ Монако Бернар Барсі.

Після закінчення богослужіння єпископ Нестор звернувся до присутніх зі словом повчання, в якому закликав усіх присутніх брати активну участь у становленні й розвитку нової православної громади.

Потім, на знак подяки за архіпастирське піклування про вірних чад РПЦ, які проживають на території Князівства, громада піднесла своєму архіпастирю в дар Корсунську ікону Божої Матері.

Після Божественної літургії єпископ Нестор мав спілкування з главою архієпархії Монако архієпископом Бернаром Барсі. Ієрархи обмінялися пам'ятними подарунками.