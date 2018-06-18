У таллінському кафедральному соборі святого благовірного великого князя Олександра Невського 16-17 червня митрополит Євгеній звершив перші богослужіння в якості Предстоятеля Естонської Православної Церкви.

16 червня ввечері митрополит Євгеній очолив всенічне бдіння, повідомляє patriarchia.ru.

17 червня митрополит Євгеній очолив в Олександро-Невському соборі Божественну літургію.

По закінченні Літургії був звершений подячний молебень, потім єпископ Нарвський Лазар від імені духовенства Естонської Православної Церкви звернувся з вітальним словом до митрополита Євгенія й підніс у дар хрест і дві панагії. Митрополит Інокентій також привітав митрополита Євгенія зі звершенням перших богослужінь на Естонській кафедрі і подарував Віленську ікону Божої Матері.

Митрополит Євгеній подякував архієреям, духовенству й віруючим за спільну молитву та попросив усіх молитися про те, щоб Господь дав сили для майбутнього служіння на Естонській кафедрі.