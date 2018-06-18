Митрополит Онуфрій очолив архієрейську хіротонію архімандрита Гедеона в єпископа Макарівського

Блаженніший Митрополит Онуфрій 18 червня звершив Божественну літургію у столичному храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, за богослужінням відбулася хіротонія архімандрита Гедеона (Харона) в єпископа Макарівського, вікарія Київської Митрополії.

Рішення (Журнал № 16) про призначення нового вікарного архієрея Київської Митрополії Священний Синод УПЦ ухвалив 25 травня.

За Літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

На завершення богослужіння Предстоятель звернувся до єпископа Макарівського Гедеона зі Словом і вручив йому архієрейський жезл. За традицією ієрарх подав віруючим своє перше архіпастирське благословення.

Нагадаємо, 16 червня, у Свято-Пантелеімонівському жіночому монастирі Феофанії Його Блаженство очолив чин наречення двох вікарних архієреїв.