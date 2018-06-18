У Мінську православні відзначили Собор Білоруських святих

У день святкування Собору Білоруських святих, 17 червня, митрополит Павел звершив Божественну літургію в Свято-Духовому кафедральному соборі Мінська.

Про це повідомляється на офіційному порталі Білоруської Православної Церкви.

Богослужбові піснеспіви виконав архієрейський хор під керівництвом Віталія Соболевського.

По закінченні богослужіння владика Павел привітав парафіян та духовенство собору зі святом. Патріарший Екзарх привітав причасників із прийняттям Святих Христових Таїн і дав усім архіпастирське благословення.

Іменинникам було проголошено многоліття, і митрополит Павел вручив їм просфори та квіти.