Православні одесити відзначили Собор одеських святих

У день пам'яті собору Одеських святих, 17 червня, з благословення митрополита Агафангела, єпископ Аркадій очолив Божественну літургію у Спасо-Преображенському Одеському кафедральному соборі УПЦ.

По закінченні літургії був звершений хресний хід і святковий молебень, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Також у цей день митрополит Агафангел звершив Божественну літургію у Свято-Вознесенському соборі міста Білгород-Дністровський.