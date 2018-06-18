Православні одесити відзначили Собор одеських святих
13:11, 18 червня 2018Православ`я
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День пам'яті Собору Одеських святих / eparhiya.od.ua
У день пам'яті собору Одеських святих, 17 червня, з благословення митрополита Агафангела, єпископ Аркадій очолив Божественну літургію у Спасо-Преображенському Одеському кафедральному соборі УПЦ.
По закінченні літургії був звершений хресний хід і святковий молебень, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.
Також у цей день митрополит Агафангел звершив Божественну літургію у Свято-Вознесенському соборі міста Білгород-Дністровський.
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