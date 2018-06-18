У Києво-Печерській лаврі відбудеться конференція «Соціальне служіння Церкви в сфері подолання алкоголізму»

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія 26 червня до 100 річчя мученицької кончини священномученика Володимира (Богоявленського) у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбудеться конференція «Соціальне служіння Церкви в сфері подолання алкоголізму». Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. Організаторами форуму виступають Синодальний відділ УПЦ у справах молоді та Свято-Володимирське братство «Тверезість». До участі запрошуються духовенство і миряни Української Православної Церкви. Місце проведення: актова зала Києво-Печерської обителі, початок о 9.00. Програма конференції тут.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter