У Києво-Печерській лаврі відбудеться конференція «Соціальне служіння Церкви в сфері подолання алкоголізму»
11:52, 18 червня 2018Православ`я
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УПЦ проведе конференцію «Соціальне служіння Церкви в сфері подолання алкоголізму» / news.church.ua
З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія 26 червня до 100 річчя мученицької кончини священномученика Володимира (Богоявленського) у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбудеться конференція «Соціальне служіння Церкви в сфері подолання алкоголізму».
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Організаторами форуму виступають Синодальний відділ УПЦ у справах молоді та Свято-Володимирське братство «Тверезість».
До участі запрошуються духовенство і миряни Української Православної Церкви.
Місце проведення: актова зала Києво-Печерської обителі, початок о 9.00.
Програма конференції тут.
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