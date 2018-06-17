В Одеській області освятили відновлений храм, який почали будувати за указом Миколи ІІ

Учора, 16 червня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив освячення храму на честь Покрови Божої Матері в селі Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області.

Після богослужіння був звершений святковий молебень. Про це повідомляє «Православна Одеса».

«На жаль, разом із румунською владою пішли всі архіви, але ми знайшли інформацію, яка стосується минулого приходу і минулого храму, який тепер знаходиться на території теперішнього Сирзаводу. Є інформація про те, що цей храм будувався за указом Миколи ІІ - імператора, зарахованого до лику святих. Стіни були збудовані приблизно до даху, і з початку Першої світової війни з припиненням фінансування будівництво було зупинено», - розповів настоятель Свято-Покровського храму, протоієрей Віктор Диаковський.

З початку революції 1917-1918 років храм стояв у недобудованому вигляді до 1928 року, після чого вже добудовувався за кошти і пожертвування місцевих віруючих і людей з навколишніх сіл. Освячена церква була у 1937 році на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Потім у часи Хрущовських гонінь храм закрили, була зруйнована дзвіниця церкви.

«З 1988 року на честь тисячоліття Хрещення Русі храми стали відновлюватися, у тому числі і цей храм. І сьогодні історична події як для нашого села, так і для всього Бессарабського краю», зазначив настоятель храму, протоієрей Віктор Диаковський.