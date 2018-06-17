Митрополит Онуфрій очолив урочистості з нагоди 25-річчя відродження Голосіївської пустині

Сьогодні, 17 червня, з нагоди 25-річчя відродження, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у чоловічому монастирі «Свято-Покровська Голосіївська пустинь».

За богослужінням відбулася хіротонія архімандрита Спиридона (Головастова) в єпископа Добропільського, вікарія Горлівської єпархії. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Рішення (Журнал № 15) про призначення нового вікарного архієрея Горлівської єпархії Священний Синод УПЦ ухвалив 25 травня 2018 року.

У 30-ті роки обитель, що була скитом Києво-Печерської Лаври, закрили, всі споруди розграбували, а монахів вигнали, деяких розстріляли. Коли у 1993 році територію повернули Києво-Печерській Лаврі, сюди, в повністю зруйновану обитель, були направлені один монах - нинішній намісник монастиря владика Ісаакій та четверо послушників.

Цього ж року, 4 жовтня, були знайдені мощі преподобного Алексія Голосіївського і відкритий домовий храм на честь преподобного Іоанни Багатостраждального. У 1996 році, згідно з рішенням Священного Синоду, Голосіївська пустинь стала самостійним монастирем. У ній було відновлено храм на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» і чернече кладовище; на місці колишнього митрополичого будинку побудована нова церква; виросли чернечий і адміністративний корпуси, будинок намісника з домовою церквою, готель та інші монастирські будівлі.

Тут діє духовно-професійне училище, де понад 200 студентів навчаються іконопису, різьбі по дереву, столярству, регентству, швейній і кухарській справам.

Після читання Святого Євангелія Блаженніший владика звернувся до чисельної пастви зі словом проповіді.

За Літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

На завершення богослужіння Предстоятель звернувся до єпископа Добропільського Спиридона зі Словом і вручив йому архієрейський жезл. За традицією ієрарх подав віруючим своє перше архіпастирське благословення.