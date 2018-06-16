Предстоятель УПЦ нарік в єпископа архімандрита Спиридона (Головастова) та архімандрита Гедеона (Харона)

У Всіхсвятському храмі Свято-Пантелеімонівського жіночого монастиря Феофанії 16 червня Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив чин наречення архімандрита Спиридона (Головастова) в єпископа Добропільського, вікарія Горлівської єпархії та архімандрита Гедеона (Харона), намісника Різдва Пресвятої Богородиці Десятинного чоловічого монастиря Києва в єпископа Макарівського, вікарія Київської Митрополії. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

За уставною традицією архімандрит Спиридон та архімандрит Гедеон звернулися до архіпастирів зі Словами при нареченні.

Як повідомлялось, Священний Синод Української Православної Церкви, засідання якого відбулося 25 травня в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, прийняв рішення про обрання нових вікарних єпископів для Горлівської єпархії (Журнал № 15) та Київської Митрополії (Журнал № 16).

Завтра у чоловічому монастирі «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» за Божественною літургією відбудеться єпископська хіротонія архімандрита Спиридона, яку очолить Блаженніший Митрополит Онуфрій. В понеділок, 18 червня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Предстоятель звершить архієрейську хіротонію архімандрита Гедеона.