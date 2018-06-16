Грузію сьогодні відвідають представники Вселенського патріархату

Сьогодні Патріархію Грузії відвідають представники Вселенського патріарха. У складі делегації будуть присутні два високопоставлених митрополита.

Їх прийме Католикос-Патріарх всієї Грузії, Святіший і Блаженніший Ілля II. Про це повідомив секретар патріарха протоієрей Мікаел Ботковелі, передає Грузія.online.

«Архієреї Вселенського патріархату ознайомлять Святішого з позицією Вселенського патріарха, пов'язаною з поточними церковними проблемами в Україні», - повідомив отець Мікаел.

За словами протоієрея, архієреї Вселенського патріархату 17 червня також візьмуть участь у недільному богослужінні Святійшого. Вони залишать Грузію 18 червня.

Як повідомлялось, 4 червня патріархію Грузії з одноденним візитом відвідав голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, митрополит Іларіон (Алфєєв). Як пояснили в патріархії, метою візиту було ознайомлення з позицією РПЦ щодо останніх подій навколо української Церкви.