На честь святого страстотерпця праведного лікаря Євгена (Боткіна) споруять храм

На честь святого страстотерпця праведного лікаря Євгена (Боткіна), і в пам'ять всіх лікарів Росії в Єкатеринбурзі (Росія) буде споруджено храм.

У неділю, 17 червня, на місці майбутнього будівництва Єкатеринбурзькою єпархією заплановано проведення чину закладки каменю і встановлення хреста, повідомляє Милосердие.ги.

Церква з'явиться поблизу споруджуваного в місті медичного кластера, створення якого розпочалося в березні 2018 року.

*** Євген Боткін (1865-1918) - лейб-медик сім'ї святого імператора Миколи II. Народився в родині російського лікаря Сергія Боткіна (лейб-медика імператорів Олександра II і Олександра III). Після революції залишився разом з Романовими і пішов за ними на заслання. У Тобольську відкрив безкоштовну медичну практику для місцевих жителів. Розстріляний 17 липня 1918 року разом з царською сім'єю. Прославлений у сонмі новомучеників і сповідників Руських Руською Зарубіжною Церквою в 1981 році і на Архієрейському Соборі РПЦ 2016 року.