На Одещині тисячі людей пройшли Хресним ходом за мир в Україні

У п'ятницю, 15 червня, в день пам'яті великомученика Іоанна Сочавського тисячі віруючих в Одеській області здійснили Хресний хід. Під час ходи, довжина якого склала близько трьох з половиною кілометрів, люди молилися про настання миру і стабільності в Україні.

Молитовна хода стартувала після Божественної літургії в храмі на честь великомученика Іоанна у Білгород-Дністровську. Саме в цьому місті в XIV столітті святий Іван прийняв мученицьку смерть, повідомляє Фома в Україні.

Богослужіння та Хресний хід очолив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел.

Завершилася хода біля джерела на честь великомученика Іоанна Сочавського. Тут владика Агафангел очолив святковий молебень, під час якого тисячі людей молилися про мир в нашій країні, про церковну єдність і про подолання ворожнечі і ненависті.