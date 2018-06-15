Предстоятель УПЦ закликав випускників духовних шкіл нести любов людям

Блаженніший Митрополіт Онуфрій закликав майбутніх священнослужителів жити в любові до Бога і до своєї пастви. Про це він сказав у своєму зверненні до випускників Київських духовних шкіл. Слова предстоятеля передає офіційний сайт УПЦ.

Архіпастир зазначив, що після випуску духовною школою для молодих людей стане їх життя в парафіях.

«Суттю всього богослов'я, всього Священного Писання є любов. Ви повинні нести її людям, — сказав він. – Сьогодні так не вистачає любові у світі. Є багато політиків, філософів, мудреців, але дуже мало таких людей, які моляться і вміють любити. Ось цього ви повинні продовжувати вчитися, вийшовши з духовних шкіл».

Предстоятель закликав здійснювати священиче служіння прикладом свого життя.

«Паства буде дивитися не стільки на ваші слова, скільки на ваше життя. Якщо вона буде наповнена любов'ю, то паства теж буде вас любити. Ми всі маємо немочі і недоліки, але люди будуть готові потерпіти їх, якщо у вас буде любов до них, навіть найменша міра любові. Якщо ми не будемо закриватися, а будемо дарувати нашу любов людям, то вона обов'язково викличе відповідну любов. І ця спільна любов буде множитися», — підсумував Блаженніший владика.