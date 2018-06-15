У Київських духовних школах цього року 217 випускників (фото)

Київські духовні школи цього року закінчили 217 випускників.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, дипломи бакалаврів богослів'я денної форми навчання в Київській духовній академії і семінарії (КДАіС) цього року отримали 44 випускники та ще 136 випускників заочної форми навчання; дипломи магістра вручили 31 випускнику і 6 аспірантів отримали звання кандидатів богослов'я.

У Києво-Печерській лаврі в ці дні проходять урочисті випускні акти студентів КДАіС. Захід проходив 15 червня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Очолив його Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Предстоятель очолив Божественну літургію, під час якої вручив богослужбові нагороди викладачам та випускникам.

Примітно, що цього року відбувся перший випуск аспірантури Київської духовної академії. Шість аспірантів отримали звання кандидатів богослів'я.

Предстоятель вручив випускникам дипломи про отримання духовної освіти та пам'ятні подарунки.

«Будучи священиками, ви повинні любити Бога і любити свою паству», - сказав Митрополит Онуфрій, звертаючись до випускників.

14 червня відбулося вручення дипломів випускникам-заочникам КДАіС. У цей день у Києво-Печерській лаврі в академічному храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці ректор Київських духовних шкіл єпископ Сильвестр звершив молебень. Він вручив випускникам заочної форми навчання дипломи.