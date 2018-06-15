У Фінляндії відзначили 625-річчя Коневського монастиря

На острові Коневець у Ладозькому озері 11-13 червня відбулися урочистості з нагоди 625-річчя Коневського Різдво-Богородичного чоловічого монастиря.

Про це повідомляє patriarchia.ru.

Ввечері 10 червня священнослужителі на чолі з архімандритом Коневського монастиря єпископом Ігнатієм прибули в Спасо-Преображенський Ново-Валаамський монастир, розташований в Хейнявесі (Фінляндія).

11 червня делегація попрямувала в садибу Хієкка комуни Кейтеле, де в 1940-1956 рр.. в евакуації подвизалася братія Коневського монастиря - тут жили 32 насельника. Сьогодні садиба належить родині Кірсі, яка дбайливо ставиться до пам'ятних для братії місць. Там влаштована невелика каплиця, де зберігаються фундаменти монастирських будівель. Сімейство Кірсі щорічно приймає в садибі представників Руської Православної Церкви та Фінляндської Автономної Православної Церкви.

На території садиби розташоване братське кладовище, де покояться тіла 23 насельників Коневської обителі. Єпископ Арсеній (Фінляндська Автономна Православна Церква) очолив панахиду на цвинтарі та велику вечірню в садибі Хієкка у каплиці.

Вранці 12 червня в храмі преподобного Арсенія Коневського звершили Божественну літургію. За богослужінням молилися єпископи Ігнатій і Назарій.

По закінченні літургії архіпастирі звершили водосвятний молебень та хресний хід навколо Арсеніївського храму.

Після богослужіння гості урочистостей вирушили в лютеранський парафіяльний будинок при кірсі Кейтеле. Тут відбулося урочисте зібрання, учасників якого привітав архімандрит Коневського монастиря єпископ Ігнатій.

Ввечері 12 червня в Нікольському соборі єпископ Арсеній очолив читання акафісту преподобному Арсенію Коневському.

13 червня була звершена літургія в Ново-Валаамському монастирі.