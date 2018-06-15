Предстоятелі Української та Молдавської Православних Церков очолять святкування 25-річчя відродження Голосіївської пустині

На честь 25-річчя відродження Свято-Покровського монастиря Голосіївська пустинь, у неділю, 17 червня, відбудеться святкове Богослужіння, яке очолить Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій, за участю Предстоятеля Молдавської Православної Церкви Митрополита Володимира, єпископату та священства УПЦ.

Про це повідомляється на сайті Свято-Покровського Голосіївського монастиря.

Зустріч священоначалія о 8.00.

Серед гостей урочистості очікується велика кількість представників науки, культури, громадськості, послів іноземних держав.

На сьогодні Голосіївський монастир є одним із найбільших в Україні. Монастир заснував і створив монастирське духовно-просвітницьке училище імені святого преподобного Іоанна Дамаскіна, в якому навчається та знаходиться на повному монастирському утриманні понад 300 підлітків. Саме в стінах цього монастиря була народжена ініціатива, яка реалізується з 2007 року – щорічне всенародне святкування Дня Хрещення Русі.