Студенти Почаївської семінарії взяли участь у Міжнародному фестивалі «Під Покровом Богородиці» у Польщі

У перші дні червня шестеро студентів Почаївської духовної семінарії разом з трьома священнослужителями УПЦ, на запрошення Польської Автокефальної Православної Церкви, відвідали польське місто Бєльськ-Підляський, де тривав ІІ Міжнародний фестиваль православних хорів «Під Покровом Богородиці».

Почаївські студенти були єдиними, хто представляв на цьому заході Україну, повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії УПЦ.

Окрім українців, до польського православного хорового фестивалю долучились також гості з Сербії та Республіки Білорусь.

Українську делегацію очолив секретар Тернопільської єпархії УПЦ протоієрей Стефан Балан, разом з ним студентів супроводив протоієрей Георгій Прокопчук та представник Львівської єпархії УПЦ, протоієрей Ярослав Огерук.