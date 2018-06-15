Студенти Почаївської семінарії взяли участь у Міжнародному фестивалі «Під Покровом Богородиці» у Польщі

12:50, 15 червня 2018
Православ`я
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Семінаристи взяли участь у Міжнародному фестивалі «Під Покровом Богородиці» / ternopil.church.ua

У перші дні червня шестеро студентів Почаївської духовної семінарії разом з трьома священнослужителями УПЦ, на запрошення Польської Автокефальної Православної Церкви, відвідали польське місто Бєльськ-Підляський, де тривав ІІ Міжнародний фестиваль православних хорів «Під Покровом Богородиці».

Почаївські студенти були єдиними, хто представляв на цьому заході Україну, повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії УПЦ.

Окрім українців, до польського православного хорового фестивалю долучились також гості з Сербії та Республіки Білорусь.

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Українську делегацію очолив секретар Тернопільської єпархії УПЦ протоієрей Стефан Балан, разом з ним студентів супроводив протоієрей Георгій Прокопчук та представник Львівської єпархії УПЦ, протоієрей Ярослав Огерук.

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