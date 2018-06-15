В Оксфорд прибули мощі преподобного Серафима Саровського
14:09, 15 червня 2018Православ`я
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В Оксфорд прибули мощі преподобного Серафима Саровського / sourozh.org
У Свято-Нікольський храм Оксфорда 13 червня прибули мощі преподобного Серафима Саровського чудотворця.
Після прибуття в окфордський храм, при великому скупченні православних віруючих міста, перед святими мощами був звершений молебень, повідомляє sourozh.org.
Увечері, після молебню, клірик Успенського кафедрального собору в Лондоні протоієрей Максим Нікольський виступив з презентацією перекладу на англійську мову книги священомученика архімандрита Серафима (Чичагова) "Літопис Серафимо-Дівеєвського монастиря".
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