В Оксфорд прибули мощі преподобного Серафима Саровського

14:09, 15 червня 2018
Православ`я
1489 0
В Оксфорд прибули мощі преподобного Серафима Саровського / sourozh.org

Після прибуття в окфордський храм, при великому скупченні православних віруючих міста, перед святими мощами був звершений молебень, повідомляє sourozh.org.

Увечері, після молебню, клірик Успенського кафедрального собору в Лондоні протоієрей Максим Нікольський виступив з презентацією перекладу на англійську мову книги священомученика архімандрита Серафима (Чичагова) "Літопис Серафимо-Дівеєвського монастиря".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter