В Оксфорд прибули мощі преподобного Серафима Саровського

У Свято-Нікольський храм Оксфорда 13 червня прибули мощі преподобного Серафима Саровського чудотворця.

Після прибуття в окфордський храм, при великому скупченні православних віруючих міста, перед святими мощами був звершений молебень, повідомляє sourozh.org.

Увечері, після молебню, клірик Успенського кафедрального собору в Лондоні протоієрей Максим Нікольський виступив з презентацією перекладу на англійську мову книги священомученика архімандрита Серафима (Чичагова) "Літопис Серафимо-Дівеєвського монастиря".