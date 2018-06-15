Відбулося набуття та перенесення мощей преподобносповідниці Фамари (Марджанової)

На Німецькому (Введенському) кладовищі Москви 13 червня відбулося набуття та перенесення мощей засновниці підмосковного Серафимо-Знам'янського скиту преподобносповідниці Фамари (Марджанової).

Про це повідомляє patriarchia.ru.

Перед початком процесу набуття святих мощей голова Комісії єпископ Петро очолив молебень перед початком усякого доброго діла.

У ході набуття святих останків служилась панахида по всім православним, похованих на цьому цвинтарі. Богослужбові піснеспіви виконав сестринський хор Серафимо-Знам'янського скиту.

Після набуття святі останки преподобносповідниці Фамари (Марджанової) були покладені в труну та перевезені в Серафимо-Знаменський скит.

Біля брами монастиря процесію зустрічали насельниці, після чого труну зі святими мощами засновниці скиту хресним ходом перенесли в обитель.

Священний Синод Грузинської Православної Церкви 22 грудня 2017 року прийняв рішення про канонізацію схиігумені Фамари (Марджанової) у лику преподобносповідників.

28 грудня Священний Синод РПЦ постановив включити ім'я святої до місяцеслова Руської Православної Церкви (журнал № 123) з визначенням святкування пам'яті 10/23 червня, як це встановлено в Грузинській Церкві.