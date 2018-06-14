Глава УПЦ КП сказав, що відспіває гея, якщо він був хрещений

Глава УПЦ Київського патріархату заявив, що він би відспівав гея, якби той був хрещений.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Відповідаючи на питання, відспівав би він гея, Філарет сказав: "Якщо він хрещений, то відспівував би. Бо він християнин. Грішник, але християнин. Церква молиться за всіх – і за тяжких грішників також, щоб їм Господь простив гріхи".

Він висловив переконання, що людина з нетрадиційною орієнтацією може бути "християнином лише за назвою".

"Християнином може бути, але християнином за назвою. Але насправді християнин не має цього робити. Тому в Європі багато християн, але християн лише за назвою. А за життям вони далекі від християнства. А ми хочемо, щоб церква стимулювала християнське життя", - сказав Предстоятель УПЦ КП.

За його словами, Європа втратила духовні цінності, а Україна могла б її "підтримати і підживити".