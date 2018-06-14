Сотні православних помолились у Києво-Печерській лаврі в день пам’яті преподобного Агапіта Печерського

Сотні православних християн помолились у Києво-Печерській лаврі 14 червня, в день пам’яті преподобного Агапіта Печерського.

У Трапезному храмі біля мощей святого був прочитаний акафіст, який очолив архімандрит Єремія, повідомляє lavra.ua.

Після закінчення акафісту Божественну літургію в тому ж храмі звершив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павел у співслужінні представників єпископата та духовенства.

Після читання Євангелія митрополит Павел звернувся до парафіян лаври і численних паломників зі словом проповіді. Владика Павел розповів про першоначальників обителі та про святого преподобного Агапіта Печерського, якого нині вшановують.

Після закінчення літургії був звершений хресний хід з мощами преподобного Агапіта до Ближніх печер, де намісник обителі в співслужінні архіпастирів і духовенства очолив молебень.