Сотні православних помолились у Києво-Печерській лаврі в день пам’яті преподобного Агапіта Печерського

17:10, 14 червня 2018
Православ`я
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День пам’яті преподобного Агапіта Печерського / lavra.ua

У Трапезному храмі біля мощей святого був прочитаний акафіст, який очолив архімандрит Єремія, повідомляє lavra.ua.

Після закінчення акафісту Божественну літургію в тому ж храмі звершив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павел у співслужінні представників єпископата та духовенства.

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Після читання Євангелія митрополит Павел звернувся до парафіян лаври і численних паломників зі словом проповіді. Владика Павел розповів про першоначальників обителі та про святого преподобного Агапіта Печерського, якого нині вшановують.

Після закінчення літургії був звершений хресний хід з мощами преподобного Агапіта до Ближніх печер, де намісник обителі в співслужінні архіпастирів і духовенства очолив молебень.

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