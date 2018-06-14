Запорізька єпархія УПЦ проведе автомобільний хресний хід «Шляхами святого апостола Андрія Первозванного»

Запорізька єпархія Української Православної Церкви проведе автомобільний хресний хід, приурочений до святкування 1030-річчя Хрещення Русі. Автопробіг «слідами святого апостола Андрія Первозванного» пройде з 16 по 26 липня, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ. Стати учасниками автопробігу можуть лише власники особистих автомобілів. Маршрут паломницької поїздки - на сайті єпархії.

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