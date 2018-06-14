Запорізька єпархія УПЦ проведе автомобільний хресний хід «Шляхами святого апостола Андрія Первозванного»
14:49, 14 червня 2018Православ`я
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Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ в Запоріжжі / zabytki.in.ua
Запорізька єпархія Української Православної Церкви проведе автомобільний хресний хід, приурочений до святкування 1030-річчя Хрещення Русі.
Автопробіг «слідами святого апостола Андрія Первозванного» пройде з 16 по 26 липня, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.
Стати учасниками автопробігу можуть лише власники особистих автомобілів.
Маршрут паломницької поїздки - на сайті єпархії.
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