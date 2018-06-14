Українці розповіли в Фейсбук, чи порушується їх право на свободу віросповідання - Центр інформації УПЦ (рос.)

Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Фейсбук предложил пользователям соцсети ответить на вопрос: «Нарушается ли в Украине право на свободу вероисповедания?».

Опрос был размещен 11 июня, спустя два дня на него ответили путем голосования 589 человек и 276 человек оставили свои комментарии. Центр информации УПЦ отмечает, что не использовал функцию рекламы для выбора аудитории или возможности более широкого распространения опроса среди пользователей, чтобы видеть естественный результат.

Судя по результатам, большинство опрошенных считают, что права верующих в Украине ущемляются: положительно на вопрос ответили 447 респондентов, при этом только 41 из проголосовавших, так не считают.

«Нарушаются. Особенно сегодня. Когда наша власть вмешивается в церковную жизнь, когда отбирают храмы, когда стравливают людей - разве это нормально?» - спрашивает Татьяна Яцюк.

Многие пользователи обращают внимание на то, что в Украине ущемляются права только верующих УПЦ.

«Нарушаются, причем выборочно - только в отношении канонической УПЦ», - пишет Игорь Колесников.

«Несколько лет идет системное давление на Православную Церковь, с активным использованием админресурса, «активистов», фейковых новостей», - считает Анастасия Лисицина.

«Силовыми методами отбирают храмы, которые построены на деньги прихожан! Постоянно в средствах массовой информации идет клевета и поклеп на Церковь и священноначалие! Постоянно идет угроза захвата Святых Лавр! И последнее - это заявление о создании какой-то непонятной Церкви!» - возмущается Елена Зозуля.

«Власть нарушает права православных верующих. Захваты наших православных канонических храмов, поджоги и ограбления. Преследование верующих, священников. Власти хотят создать одну поместную Церковь, в которую мы не будем ходить. Зачем нам навязывать религию, созданную Верховной Радой Украины?» - пишет Надежда Бубовенко.

«Да. Церковь отделена от государства по Конституции, но Президент и ВР вмешиваются в дела Церкви. Большая часть верующих Украины очень обеспокоена. Война между людьми власть не пугает. Но война с верой и Господом - это совсем другое», - пишет Мария Добош.

В то же время, часть респондентов считают, что права верующих никем не ущемлены.

«Нет. В Украине даже свидетелям Иеговы не оказывают никаких препятствий. Каждый исповедует такую веру, которую хочет», - пишет Иван Ткаченко.

Не видит проблемы и Лариса Ивченко: «Кого-то силой заставляют в церковь идти? Или на работу не принимают? Где нарушения?» - интересуется она.

«Совсем не нарушаются! Человек в Украине может выбирать смело, в какую церковь или мечеть, или синагогу ходить!» - считает Мила Шалита.

Согласна с ней Ирина Серебриян: «Как можно нарушить свободу вероисповедания? Столько храмов вокруг. Не нравится один - иди в другой. Я 20 лет хожу в один и тот же храм и никогда не слышала, чтобы кто-то чью-то свободу нарушал».

Некоторые пользователи отнеслись к проблеме философски. «Православная вера всегда гонима», - говорит Мария Кушнир. «Унижение для православных не новость. Обидно, когда атеисты учат, как верить в Бога», - пишет Андрей Мыслык.

В свою очередь, Андрей Тымчук считает: «В Украине, несмотря на кажущиеся притеснения верующих, на самом деле идет очень полезный для Церкви процесс очищения. Пока Церковь пребывает в покое, в нее собираются все подряд, в том числе и те, кому, по их внутреннему устроению и состоянию, в ней вовсе и не место. Как только начинаются гонения - сразу из нее уносит все чуждое», - рассуждает он.

Напомним, на странице Центра информации УПЦ в Facebook пользователи продолжают активно высказывать свое отношение к инициативе Министерства образования и науки Украины убрать из школьных учебников слово «родители».

Также недавно подавляющее большинство респондентов высказалось против проведения «Марша равенства» в столице, запланированного на 17 июня.