Українці розповіли в Фейсбук, чи порушується їх право на свободу віросповідання - Центр інформації УПЦ (рос.)

12:19, 14 червня 2018
Православ`я
1161 0
Опрос Центра информации УПЦ / facebook.com/church.information.center

Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Фейсбук предложил пользователям соцсети ответить на вопрос: «Нарушается ли в Украине право на свободу вероисповедания?».

Опрос был размещен 11 июня, спустя два дня на него ответили путем голосования 589 человек и 276 человек оставили свои комментарии. Центр информации УПЦ отмечает, что не использовал функцию рекламы для выбора аудитории или возможности более широкого распространения опроса среди пользователей, чтобы видеть естественный результат.

1

Судя по результатам, большинство опрошенных считают, что права верующих в Украине ущемляются: положительно на вопрос ответили 447 респондентов, при этом только 41 из проголосовавших, так не считают.

«Нарушаются. Особенно сегодня. Когда наша власть вмешивается в церковную жизнь, когда отбирают храмы, когда стравливают людей - разве это нормально?» - спрашивает Татьяна Яцюк.

Многие пользователи обращают внимание на то, что в Украине ущемляются права только верующих УПЦ.

«Нарушаются, причем выборочно - только в отношении канонической УПЦ», - пишет Игорь Колесников.

2

«Несколько лет идет системное давление на Православную Церковь, с активным использованием админресурса, «активистов», фейковых новостей», - считает Анастасия Лисицина.

«Силовыми методами отбирают храмы, которые построены на деньги прихожан! Постоянно в средствах массовой информации идет клевета и поклеп на Церковь и священноначалие! Постоянно идет угроза захвата Святых Лавр! И последнее - это заявление о создании какой-то непонятной Церкви!» - возмущается Елена Зозуля.

3

«Власть нарушает права православных верующих. Захваты наших православных канонических храмов, поджоги и ограбления. Преследование верующих, священников. Власти хотят создать одну поместную Церковь, в которую мы не будем ходить. Зачем нам навязывать религию, созданную Верховной Радой Украины?» - пишет Надежда Бубовенко.

«Да. Церковь отделена от государства по Конституции, но Президент и ВР вмешиваются в дела Церкви. Большая часть верующих Украины очень обеспокоена. Война между людьми власть не пугает. Но война с верой и Господом - это совсем другое», - пишет Мария Добош.

2

В то же время, часть респондентов считают, что права верующих никем не ущемлены.

«Нет. В Украине даже свидетелям Иеговы не оказывают никаких препятствий. Каждый исповедует такую веру, которую хочет», - пишет Иван Ткаченко.

Не видит проблемы и Лариса Ивченко: «Кого-то силой заставляют в церковь идти? Или на работу не принимают? Где нарушения?» - интересуется она.

«Совсем не нарушаются! Человек в Украине может выбирать смело, в какую церковь или мечеть, или синагогу ходить!» - считает Мила Шалита.

2

Согласна с ней Ирина Серебриян: «Как можно нарушить свободу вероисповедания? Столько храмов вокруг. Не нравится один - иди в другой. Я 20 лет хожу в один и тот же храм и никогда не слышала, чтобы кто-то чью-то свободу нарушал».

Некоторые пользователи отнеслись к проблеме философски. «Православная вера всегда гонима», - говорит Мария Кушнир. «Унижение для православных не новость. Обидно, когда атеисты учат, как верить в Бога», - пишет Андрей Мыслык.

2

В свою очередь, Андрей Тымчук считает: «В Украине, несмотря на кажущиеся притеснения верующих, на самом деле идет очень полезный для Церкви процесс очищения. Пока Церковь пребывает в покое, в нее собираются все подряд, в том числе и те, кому, по их внутреннему устроению и состоянию, в ней вовсе и не место. Как только начинаются гонения - сразу из нее уносит все чуждое», - рассуждает он.

2

Напомним, на странице Центра информации УПЦ в Facebook пользователи продолжают активно высказывать свое отношение к инициативе Министерства образования и науки Украины убрать из школьных учебников слово «родители».

Также недавно подавляющее большинство респондентов высказалось против проведения «Марша равенства» в столице, запланированного на 17 июня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter