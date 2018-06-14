У Кременчук 17 червня прибудуть мощі 10 святих цілителів

13:28, 14 червня 2018
Православ`я
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Свято-Троицкий собор / kremen-eparh.org

Зустріч святинь у Кременчузі відбудеться 17 червня о 16.00 біля Свято-Троїцького собору, повідомляє прес-служба Кременчугської єпархії УПЦ. 

Також їх планують повезти в лікарні та військові частини міста. Святині перебуватимуть у місті 2 доби – до 19 червня. 

Для поклоніння віруючих будуть доступні часточки мощей великомученика Пантелеймона Цілителя, священномученика Антипи Пергамського, святителя Луки Кримського, безсрібників Косьми і Даміана, преподобного Агапіта Печерського, преподобних Даміана та Іпатія Печерських, преподобного Арсенія Каппадокійського, священномученика Іраклія Кіпрського. 

Ікони, в які вміщені часточки мощей цілителів, були написані в Києві спеціально для  Всеукраїнського Хресного ходу, який вже пройшов в кількох єпархіях України.

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