У Кременчук 17 червня прибудуть мощі 10 святих цілителів

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія проводиться Всеукраїнський Хресний хід з мощами 10 святих цілителів.

Зустріч святинь у Кременчузі відбудеться 17 червня о 16.00 біля Свято-Троїцького собору, повідомляє прес-служба Кременчугської єпархії УПЦ.

Також їх планують повезти в лікарні та військові частини міста. Святині перебуватимуть у місті 2 доби – до 19 червня.

Для поклоніння віруючих будуть доступні часточки мощей великомученика Пантелеймона Цілителя, священномученика Антипи Пергамського, святителя Луки Кримського, безсрібників Косьми і Даміана, преподобного Агапіта Печерського, преподобних Даміана та Іпатія Печерських, преподобного Арсенія Каппадокійського, священномученика Іраклія Кіпрського.

Ікони, в які вміщені часточки мощей цілителів, були написані в Києві спеціально для Всеукраїнського Хресного ходу, який вже пройшов в кількох єпархіях України.