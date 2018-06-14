До Всесвітнього дня донора віряни Запорізької єпархії УПЦ здали понад 2 тонни крові

У рамках благодійної акції «Любов милосердствує», ініційованої митрополитом Лукою, здача крові проходить в усіх благочиннях єпархії з 2011 року.

На сьогоднішній день зібрано понад 2 тонни крові, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

«Відповідаючи собі на запитання: чи потрібно здавати кров, подумайте про те, що, можливо, саме Ваша кров, врятує дитині, хворій на лейкоз, життя, - зазначають в єпархії. - …Православна Церква благословляє донорство будь-якого рівня, оскільки це діяльна любов і служіння ближньому».

Напередодні Дня донора у Запорізькій єпархії УПЦ закликають до донорства усіх охочих.

Всесвітній день донора крові відзначається 14 червня.