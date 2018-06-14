До Всесвітнього дня донора віряни Запорізької єпархії УПЦ здали понад 2 тонни крові
11:30, 14 червня 2018Православ`я
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Напередодні Всесвітнього дня донора у Запорізькій єпархії закликають до донорства усіх охочих / news.church.ua
У рамках благодійної акції «Любов милосердствує», ініційованої митрополитом Лукою, здача крові проходить в усіх благочиннях єпархії з 2011 року.
На сьогоднішній день зібрано понад 2 тонни крові, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.
«Відповідаючи собі на запитання: чи потрібно здавати кров, подумайте про те, що, можливо, саме Ваша кров, врятує дитині, хворій на лейкоз, життя, - зазначають в єпархії. - …Православна Церква благословляє донорство будь-якого рівня, оскільки це діяльна любов і служіння ближньому».
Напередодні Дня донора у Запорізькій єпархії УПЦ закликають до донорства усіх охочих.
Всесвітній день донора крові відзначається 14 червня.
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