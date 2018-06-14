В УПЦ оприлюднили координати та програми літніх дитячих православних таборів

У ряді єпархій Української Православної Церкви організовується активний відпочинок для дітей.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ, 16 червня розпочнеться заїзд в табори для дітей віком від 7 до 15 років з православних родин у м. Карлівка та с. Яреськи на Полтавщині. Табори Полтавської єпархії «Орлятко» і «ПСЕЛ», що стали традиційними, пройдуть в екологічно чистих місцях.

Перша зміна в них триватиме по 30 червня, друга – з 4 липня по 18 липня, третя – з 22 липня по 5 серпня. Дітей чекає 4-разове харчування, життя згідно з церковним розкладом: загальні ранкова і вечірня молитви, перед трапезою і після трапези, дотримання постів (за бажанням дитини), читання житій святих під час трапези. А також: спортивні ігри та змагання, творчі конкурси та концерти, вікторини, духовні бесіди, інтерактивні ігри для розвитку соціально-психічних навичок, заняття в різноманітних гуртках, бібліотека, фонотека, перегляд та обговорення цікавих фільмів на духовну тематику.

У таборі, крім активного відпочинку на свіжому повітрі і купанні в річці, діти зможуть вивчати основи Православної віри, історію Церкви та національної культури, побувати на богослужінні, приступити до Таїнств Сповіді і Причастя (за бажанням). У таборі постійно будуть перебувати священник та професійні педагоги.

Записатися можна за тел.: (0532) 58-28-39 (Ірина Дмитрівна), (044) 280-48-59 або написати на e-mail: pravpoltava@ukr.net.

21 червня стартує табір «Зустріч» в смт. Миколаївка на Одещині. Приймаються діти від 7 до 15 років. Триватиме він до 5 липня. Друга зміна – 25 липня – 8 серпня. Запис за телефонами: (098) 651-16-95, (093) 651-16-95 (отець Віталій Жаріков). Сторінка табору в Facebook.

25 червня розпочнеться заїзд в табір «Шанс» Хмельницької єпархії. Дитяче поселення розміститься на території Національного природного парку «Подільські Товтри» на річці Дністер. Перша зміна завершиться 7 липня, друга триватиме з 16 по 28 липня, третя – з 2 по 13 серпня. Запис за телефоном (067) 843-97-68 (орг. відділ, Данило Андрійович).

«Закарпатський» дитячий табір — десятий Всеукраїнський дитячий духовно-просвітницький оздоровчий літній табір «Камо грядеши» – пройде в гірничо-лісовій місцевості на висоті 600-700 метрів над рівнем моря, неподалік від Свято-Пантелеімонівського жіночого монастиря. Дітей (від 7 до 13 років) чекають 4-разове харчування, вода зі свердловин глибиною понад 100 метрів, великий басейн з проточною водою, футбольні та волейбольні поля, тенісні корти, щоденні прогулянки по лісу, ранкові зарядки, духовно-просвітницькі заходи. Перший заїзд – 26 червня–5 липня, другий – 13-22 липня. Контактні номери координаторів табору: (095) 155-52-88 (протоієрей Василь Поп), (099) 915-70-07 (протоієрей Василь Керецман), (095) 579-51-35 (протоієрей Олександр Монич), (050) 224-03- 66 (протоієрей Вадим Гайдіш).

16 липня стартують табори на Волині та на Закарпатті. У Волинській єпархії на шість днів відкриється табір на озері Тростне біля с. Карасін. Контактний номер: (066) 391-23-08 (о. Ілля (Вишневський)). У Мукачівській єпархії проведуть табір для дітей віком від 7 до 13 років в с. Тибава (Свалявський район). Дзвонити за телефоном: (050) 224-03-66 (о. Вадим).