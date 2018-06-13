УПЦ оголосила вступну кампанію до вищих духовних шкіл

На засіданні підсумкової Вченої ради Київської духовної академії і семінарії, яке відбулося 12 червня, були встановлені строки проведення вступної кампанії до духовної школи. Вона триватиме з 30 липня по 4 серпня.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ, прийом документів здійснюватиметься з 16 червня до 27 липня.

Ознайомитися з правилами прийому, переліком необхідних документів та екзаменаційними питаннями можна на офіційному сайті КДА у розділі «Абітурієнту».

У Волинській духовній семінарії прийом документів проводитиметься до 11 серпня. Термін складання вступних іспитів запланований на 20-22 серпня. З усіма вимогами до абітурієнтів можна ознайомитися на сайті ВДС.

Одеська духовна семінарія оголосила про прийом документів абітурієнтів за основною освітньою програмою базової вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом «Теологія» за очною та заочною формами навчання, а також за програмою середньої професійної освіти – іконописне, регентське і церковно-художнє шиття. Прийом документів здійснюється до 10 серпня.

Полтавська місіонерська духовна семінарія також запрошує на навчання. До уваги абітурієнтів пропонується богословсько-місіонерський факультет (чоловіки та жінки віком від 18 років), факультет регентів-псаломщиків (чоловіки віком від 18 років і жінки віком від 16 років) і факультет іконопису (чоловіки та жінки у віці від 17 до 35 років). Прийом документів триватиме з 1 червня по 26 серпня 2018 року.