У липні на Валаамі відбудеться міжнародний фестиваль православного співу "Просвітитель"

На території Спасо-Преображенського Валаамського ставропігійного чоловічого монастиря 28-29 липня відбудеться IV Міжнародний фестиваль православного співу "Просвітитель".

Як повідомляє "Седмиця" і Патриархия.ru захід проводиться з благословення Патріарха Кирила.

Фестиваль православного співу, став традиційним релігійним, музичним і культурним заходом Валаамскої обителі, який об'єднає колективи та сольних виконавців з Білорусі, Молдови, Греції, Чорногорії та Фінляндії.

У дні проведення заходів Валаамский монастир прийме велику кількість гостей. Спеціально для цього заходу будуть організовані рейси судів з Санкт-Петербурга, Приозерська і Сортавали, також буде організована інтернет-трансляція виступів.

Цього року програма фестивалю буде присвячена подвигу новомучеників і сповідників Руської Церкви.

Організатори - Спасо-Преображенський Валаамський ставропігійний чоловічий монастир, благодійний фонд «Світло Валаама».