Сумська єпархія УПЦ купила майже на мільйон гривень ліків для онкохворих дітей

У вівторок, 12 червня, відбулася передача лікарських препаратів, які були придбані за кошти, зібрані в рамках Восьмої благодійної акції допомоги у лікуванні онкохворих дітей Сумщини “До Світлого Дня – світлі вчинки”.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Сумської єпархії.

Протягом Великого Посту в храмах Сумської єпархії в рамках акції було зібрано 865 711 грн., понад 80 тис. грн. було зібрано у храмах Конотопської єпархії УПЦ.

Архієпископ Євлогій передав ліки Сумській обласній дитячій клінічній лікарні. Завідувач відділення онкогематології СОДКЛ Ліана Нікітенко відзначила особливу роль благодійної акції для успіху лікування дітей та подякувала усім учасникам благодійної справи.

Після офіційної частини, у якій взяли участь співорганізатори акції, владика подарував маленьким пацієнтам ікони Божої Матері та солодощі.

Наймасштабніша благодійна акція в Сумській області організовується і проводиться Сумською єпархією Української Православної Церкви та філією ПАТ НСТУ «Сумська регіональна дирекція» до Світлого Свята Воскресіння Христового з 2011 року.