Архієпископ УПЦ відвідав дітей, які постраждали в ДТП у Білорусі
15:36, 13 червня 2018Православ`я
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Архієпископ Євлогій відвідав дітей, які постраждали в аварії в Білорусі / portal-pravoslavie.sumy.ua
Архієпископ Євлогій під час візиту до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні 12 червня відвідав дітей, які постраждали в автомобільній аварії у Білорусі.
Як повідомляє прес-служба Сумської єпархії УПЦ, діти перебувають на лікуванні у стаціонарі обласної лікарні.
Владика подарував кожному ікону та солодощі, побажав швидкого одужання, поспілкувався із лікарем та батьками.
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