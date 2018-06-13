Архієпископ УПЦ відвідав дітей, які постраждали в ДТП у Білорусі

Архієпископ Євлогій під час візиту до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні 12 червня відвідав дітей, які постраждали в автомобільній аварії у Білорусі.

Як повідомляє прес-служба Сумської єпархії УПЦ, діти перебувають на лікуванні у стаціонарі обласної лікарні.

Владика подарував кожному ікону та солодощі, побажав швидкого одужання, поспілкувався із лікарем та батьками.