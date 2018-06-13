У Кропивницький прибули мощі 10 шанованих святих цілителів

У рамках Всеукраїнського хресного ходу в Кропивницький прибули мощі 10 святих цілителів.

Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ.

Віряни мають змогу вклонися мощам: великомученика цілителя Пантелеймона, священномученика Антипи Пергамського, святителя Луки Кримського, святих безсрібників Косьми і Даміана, преподобного Агапіта Печерського, преподобних Даміана й Іпатія Печерських, преподобного Арсенія Каппадокійського, священномученика Іраклідія Кіпрського.

Ікони святих з частичками їхніх мощей зустріли в Кафедральному соборі Різдва Божої Матері духовенство разом з віруючими. Після того був відслужений молебень з акафістом святим цілителям.

13 червня в Кафедральному соборі звершили акафіст святому великомученику і цілителю Пантелеймону, а потім – Божественну літургію. Богослужіння очолив митрополит Іоасаф в співслужінні міського духовенства.

Графік перебування святинь у храмах Кропивницького оприлюднено на сайті Кіровоградської єпархії УПЦ.