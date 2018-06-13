В Італії презентували видавничі проекти УПЦ, присвячені спадку давньоруського чернецтва на Афоні

У Венеції (Італія) 10 червня в день пам’яті Всіх святих, які на Святій Горі Афонській просіяли, відбувся захід, присвячений 1000-річчю давньоруського чернецтва на Афоні.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на afonit.info.

Духовно-просвітницька зустріч-лекція на тему «У Саду Пресвятої Богородиці. Русь і Афон: 1000 років духовної єдності» пройшла в стінах древньої венеціанської церкви Усікновення Глави Іоанна Предтечі (XI ст.), у якій відбуваються православні богослужіння.

Організаторами заходу виступили Міжнародний інститут афонської спадщини (МІАС) і православна парафія Св. Жон-Мироносиць у Венеції.

Під час зустрічі перед присутніми виступив з лекцією директор МІАС Сергій Шумило, який розповів про тисячолітні зв’язки Київської Русі та Афону, про історію чернецтва на Афоні і його вплив на формування культур православних народів. Також перед присутніми виступив настоятель парафії Св. Жон-Мироносиць у Венеції протоієрей Олексій Ястрєбов.

Окремо було порушено тему духовних зв’язків Італії з Афоном до розділення Церкви 1054 року. Зокрема, Сергій Шумило розповів про існування в давнину на Афоні латинського монастиря «Амальфіон», де воювала вихідці з Італії, про тісні зв’язки Венеції з Візантією та її вплив на місцеву культуру, архітектуру та традиції. У свою чергу прот. Олексій Ястрєбов зазначив, що історія Венеції тісно пов’язана в тому числі і з Афоном. Тут у свій час працювали відомі афонські подвижники прп. Максим Грек і прп. Ієрофей Івер, тут видавав свої творіння прп. Никодим Святогорець. Тут у 1782 р. вперше побачило світ грецьке «Добротолюбіє», згодом перекладене на слов’янську мову прп. Паїсієм Величковським.

У рамках заходу відбулася презентація видавничих проектів УПЦ і МІАС, присвячених афонській спадщині. Комплекти представлених книг директор МІАН Сергій Шумило передав в дар для бібліотеки парафії Св. Жон-Мироносиць у Венеції, а також для Національної бібліотеки св. Марка (Marciana) і бібліотеки Венеціанського університет Ка ‘Фоскарі (Universita Ca’ Foscari Venezia).

Також під час перебування в Італії Сергій Шумило передав комплекти афонських видань УПЦ і МІАС в дар бібліотеці Ватикану, бібліотекам Папського Григоріанського університету і Папського східного інституту в Римі.