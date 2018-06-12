Предстоятель Елладської Православної Церкви прийняв дітей та молодь з України

Предстоятель Елладської Православної Церкви, Блаженніший Архієпископ Ієронім прийняв у своїй резиденції паломницьку делегацію з України, очолювану вікарієм Київської Митрополії єпископом Віктором.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Більшість паломницької групи складають діти та творча молодь, які отримали змогу відвідати Грецію в рамках програми “Діти України дітям Греції”. В рамках паломництва заплановано відвідування монастирів Аттики, а також творчий концерт на острові Евія.

Єпископ Віктор передав Його Блаженству вітання Предстятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

В свою чергу Архієпископ Ієронім привітав паломників, подякував єпископу та всім присутнім за візит і особливо відзначив історичні зв’язки між двома країнами і двома Церквами.