Представник РПЦ привітав Патріарха Варфоломія з днем ангела

Архієпископ Віденський і Будапештський Антоній 10-11 червня відвідав Стамбул, де взяв участь в урочистостях з нагоди дня тезоіменитства Патріарха Константинопольського Варфоломія.

Про це повідомляє patriarchia.ru.

У Недылю всіх святих, які на землі Руській просіяли, архієпископ Антоній звершив Божественну літургію на Андріївському подвір'ї в Стамбулі. Богослужіння звершувалося церковнослов'янською мовою.

По закінченні богослужіння владика Антоній передав парафіянам благословення Предстоятеля Руської Православної Церкви.

Увечері, напередодні дня пам'яті святого апостола Варфоломія, архієпископ Антоній прибув у монастир Валукли, де була відслужена святкова вечірня. За богослужінням молилися Патріарх Варфоломій та сонму ієрархів Константинопольського Патріархату, а також численні гості.

11 червня архієпископ Антоній, молився за Божественною літургією в Патріаршому соборі святого великомученика Георгія Побідоносця на Фанарі. За звичаєм Константинопольської Церкви, богослужіння звершив архімандрит у співслужінні диякона. У храмі молилися Патріарх Варфоломій, архієреї, представники державної влади Греції, численні гості.

Потім архієпископ Антоній вручив Патріарху Варфоломію в дар від Предстоятеля Руської Православної Церкви знаки Патріаршого достоїнства - святі панагію і хрест.

У той же день архієпископ Антоній був прийнятий Патріархом Варфоломієм у його робочому кабінеті.

Потім архієпископ Антоній був присутній на святковому обіді, влаштованому на честь іменинника.