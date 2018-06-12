Священики Волинської єпархії УПЦ передали кошти людям з вадами зору

З благословення єпископа Нафанаїла, у шосту неділю після Пасхи, коли Православна Церква згадує євангельську подію зцілення Спасителем сліпонародженного, у храмах Волинської єпархії УПЦ проводиться благодійний збір коштів для допомоги незрячим.

Як повідомляє прес-служба Горохівського благочиння УПЦ, відбулися урочисті збори, під час яких протоієрей Валерій Пилипчук, настоятель Хрестовоздвиженського храму с. Ярівка, разом з духівником незрячих місцевим священиком Андрієм Гаврилюком за традицією передали зібрані кошти в сумі 6 тисяч гривень для потреб Горохівської організації УТОС.

Благочинний також привітав цього дня місцевих незрячих з 85-річчям утворення Українського товариства сліпих, та подарував для осередку аудіо книги Нового Заповіту.

Голова цієї місцевої організації Лідія Шумчук подякувала благочинному, настоятелям та всім віруючим за пожертвувані кошти, які були зібрані з метою допомогти тим, хто позбавлений можливості бачити навколишній світ.