В УПЦ запропонували в день пам'яті Луки Кримського вшановувати військових медиків

Розглянути можливість встановити святковий день на честь військових медиків, які самовіддано служать своїй Батьківщині у справі порятунку життя Її захисників.

З такою пропозицією у відкритому листі до президента та народних депутатів України звернувся митрополит Лука, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Запорізької єпархії.

У листі відзначається подвиг милосердя, мужності і самовідданості, який супроводжує служіння медиків ближнім і Батьківщині в умовах війни.

Датою святкування дня медика може стати 11 червня - день пам’яті святителя Луки Кримського (В. Войно-Ясенецького), вченого зі світовим ім’ям, професора хірургії і топографічної анатомії, оскільки завдяки його основоположним працям з регіонарної анестезії та гнійної хірургії було врятовано життя багатьом тисячам солдатів за часів двох Світових воєн.

“Наші сучасники - військові медики, щодня повторюючи подвиг святителя Луки, продовжують рятувати життя в наш час”, – йдеться у листі.