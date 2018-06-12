У Сімферополі вшанували пам'ять святителя Луки Кримського та освятили на його мощах медичні халати

У Сімферопольському Свято-Троїцькому монастирі в день пам'яті святителя Луки архієпископа Сімферопольського та Кримського, 11 червня, пройшли урочистості.

Про це повідомляє прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ.

У Свято-Троїцькому соборі Свято-Троїцького жіночого монастиря, де у свій час була архієрейська кафедра архієпископа Сімферопольського та Кримського Луки, а нині перебувають його святі мощі, 9 червня пройшов традиційний водосвятний молебень з акафістом.

За багаторічною традицією було звершено чин освячення халатів, який звершив з благословення митрополита Лазаря, клірик собору протоієрей Павел Морозенко.

Протоієрей Павел привітав лікарів, присутніх на службі та передав привітання від правлячого архієрея, в яких владика дякував медичним працівникам, які вступили на шлях освячений стопами Святителя Луки, всіх, хто поєднав жертовне служіння лікаря з Православною вірою.

10 червня, напередодні свята, в соборі відбулося святкове всенічне бдіння.