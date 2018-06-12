У Парижі учасники фестивалю "День Православ'я" обговорили питання біоетики

За ініціативи та організаційної підтримки Асамблеї православних єпископів Франції у французькій столиці відбувся щорічний фестиваль «День Православ'я».

Як повідомляє patriarchia.ru, православний форум розпочався з Божественної літургії в соборі Святого Стефана, яку звершив митрополит Гальський Еммануїл (Константинопольський Патріархат). Йому співслужили ієрархи Помісних Православних Церков.

По закінченні літургії митрополит Еммануїл звернувся до присутніх з проповіддю. Владика привітав усіх учасників форуму, а також розповів про важливість загальної всеправославної молитви.

Потім у Духовно-культурному центрі на набережній Бранлі відбувся круглий стіл на тему «Питання біоетики: православний погляд».

Науково-просвітницька частина форуму пройшла під головуванням викладача паризького Свято-Сергіївського богословського інституту Ю. Відовіч. Перед виступом основних доповідачів із вітальними словами на адресу присутніх звернулися митрополит Еммануїл і єпископ Нестор.

По завершенні виступу доповідачів круглий стіл продовжився у форматі «питання-відповідь».