У Київській області відбудеться православний фестиваль молоді «OrthoFest»
17:01, 11 червня 2018Православ`я
1827 0
У липні відбудеться I православний фестиваль молоді «OrthoFest» / foma.in.ua
I Православний фестиваль молоді «OrthoFest» організовує під Києвом з 23 по 28 липня Синодальний відділ УПЦ у справах молоді.
Очікується, що на зліт прибудуть близько 400 осіб, повідомляє "Фома в Україні".
Фестиваль пройде у форматі наметового містечка під відкритим небом.
У програмі - цікаві зустрічі, дружне спілкування та купання. Одним із гостей фестивалю стане засновник і директор проекту «Svitlo Concert» Євген Кривін.
Нагадаємо, минулий масштабний зліт православної молоді пройшов на території України у 2008 році. Тоді в Києві відбувся Православний молодіжний міжнародний фестиваль «Брати».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter