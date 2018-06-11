У Київській області відбудеться православний фестиваль молоді «OrthoFest»

17:01, 11 червня 2018
Православ`я
1827 0
У липні відбудеться I православний фестиваль молоді «OrthoFest» / foma.in.ua

Очікується, що на зліт прибудуть близько 400 осіб, повідомляє "Фома в Україні".

Фестиваль пройде у форматі наметового містечка під відкритим небом.

У програмі - цікаві зустрічі, дружне спілкування та купання. Одним із гостей фестивалю стане засновник і директор проекту «Svitlo Concert» Євген Кривін.

Нагадаємо, минулий масштабний зліт православної молоді пройшов на території України у 2008 році. Тоді в Києві відбувся Православний молодіжний міжнародний фестиваль «Брати».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter