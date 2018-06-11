У Полтаві освятили купол і хрест для дзвіниці Свято-Вознесенського храму УПЦ
16:22, 11 червня 2018Православ`я
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У Полтаві освячено купол і хрест для дзвіниці / pravoslavie.poltava.ua
Митрополит Філіп 9 червня звершив чин освячення купола та накупольного хреста для дзвіниці Свято-Вознесенського храму міста Полтави.
Йому співслужили духовенство міста, повідомляє прес-служба Полтавської єпархії УПЦ.
Митрополит Филип привітав присутніх зі знаменною подією освячення хреста й подякував усім, хто брав участь у зведенні купола, звернувся до парафіян і пояснив значення Животворящого Хреста Господнього для людського спасіння.
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