Православна молодь Одеси подарувала пацієнтам центру психічного здоров'я взуття та іграшки

З благословення митрополита Агафангела 10 червня молодіжний актив соціального відділу Одеської єпархії відвідав дитяче відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ. Молодь надала центру гуманітарну допомогу у вигляді дитячих іграшок і взуття.

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