Православна молодь Одеси подарувала пацієнтам центру психічного здоров'я взуття та іграшки
15:38, 11 червня 2018Православ`я
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Молодь відвідала дитяче відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я / eparhiya.od.ua
З благословення митрополита Агафангела 10 червня молодіжний актив соціального відділу Одеської єпархії відвідав дитяче відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я.
Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.
Молодь надала центру гуманітарну допомогу у вигляді дитячих іграшок і взуття.
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