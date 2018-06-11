Православна молодь Одеси подарувала пацієнтам центру психічного здоров'я взуття та іграшки

15:38, 11 червня 2018
Православ`я
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Молодь відвідала дитяче відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я / eparhiya.od.ua

З благословення митрополита Агафангела 10 червня молодіжний актив соціального відділу Одеської єпархії відвідав дитяче відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я.

Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Молодь надала центру гуманітарну допомогу у вигляді дитячих іграшок і взуття.

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