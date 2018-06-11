Митрополит Онуфрій закликав владу не допустити у столиці "Маршу рівності", а віруючих стати на молитву

У Києві 17 червня о 14.30 у Маріїнському парку, біля поклінного хреста, буде звершений молебень за збереження християнських сімейних цінностей та про дарування миру Україні.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це заявив Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій у своєму офіційному зверненні "до вірних чад та представників Київської міської влади" з приводу запланованого представниками ЛГБТ "Маршу рівності".

Також Блаженніший Митрополит Онуфрій благословив цього дня у храмах та монастирях УПЦ піднести молитви, "щоб Господь не допустив поширення серед нашого боголюбивого народу проявів содомських гріхів".

"Свята Православна Церква, заснована Господом нашим Іісусом Христом і керована дією Святого Духа, віками стоїть на сторожі збереження чистоти євангельських істин. Впродовж століть наші діди і прадіди свято зберігали та передавали своїм нащадкам родинні цінності, сімейні традиції побудовані на заповідях Божих. Інститут сім’ї - як союз чоловіка та жінки, був встановлений і освячений Самим Богом. І сьогодні ми, православні українці, не можемо мовчки спостерігати, як зневажаються та принижуються традиційні сімейні стосунки, а нам намагаються нав’язати не лише чужі, але й гріховні світогляди", - зазначив Предстоятель.

"Вкотре наша Церква наголошує, що проведення подібних заходів - це публічна та відверта пропаганда гріха, зокрема статевих збочень. Це може завдати непоправної шкоди чистим серцям і душам наших дітей та, більше того - накликати гнів Божий на Українську землю, на якій і без того вже кілька років поспіль проливається невинна кров українців. Священне Писання рішуче засуджує содомський гріх та будь-які інші протиприродні відхилення", - підкреслив Митрополит Онуфрій.

"Ми поважаємо світогляди та інтереси інших людей. Проте вони не повинні пропагувати гріховні збочення. Неприпустимо урівнювати гріх із дарованою Богом свободою. А тому, відчуваючи відповідальність перед Богом і людьми, турбуючись про сучасне та майбутнє покоління, звертаємось до вас, шановні можновладці, з проханням не допустити проведення у столиці нашої Держави - місті Києві, маршу представників ЛГБТ-спільнот. Віримо, що посилені молитви вірян, мудрість та виваженість нашого керівництва стануть запорукою милості і благословення Божого для славетного міста Києва та Української землі!", - заключив Предстоятель.

Як повідомлялося, в Києві 17 червня представники ЛГБТ готуються провести «Марш рівності» - «КиївПрайд». Минулого року в марші взяли участь не менше 2 тисяч осіб. Цього року прайд триває з 8 до 17 червня, розпочнеться насиченою кіно-програмою, буде включати в себе дискусійні і розважальні івенти і закінчиться «Маршем рівності».

Центр інформації Української Православної Церкви на своїй офіційній сторінці в Фейсбук запропонував читачам визначитися зі ставленням до «Маршу рівності», який представники ЛГБТ-спільноти планують провести в Києві вже в четвертий раз.

Респондентам було запропоновано відповісти на питання: «Чи є необхідність проводити «Марш рівності »в Україні?». Українці в більшості поділяють традиційні погляди на взаємини статей і відносяться до демонстрації одностатевих відносин різко негативно.