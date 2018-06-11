У Білорусі пройшли урочистості на честь Марьиногорскої ікони Божої Матері, втраченої в часи гонінь на Церкву

В Олександро-Невському соборі міста Мар'їна Гірка Мінської області 9 червня, в день святкування на честь Мар'їногорской ікони Божої Матері, митрополит Мінський і Заславський Павел, Патріарший екзарх всієї Білорусі митрополит Смоленський і Дорогобузький Ісидор, єпископат і духовенсво звершили Божественну літургію.

Як повідомляє офіційний сайт БПЦ, Патріарший екзарх подякував архіпастирям, які прибули на церковне торжество.

"Спільна молитва і соборне служіння єпископів і священнослужителей при великому скупченні віруючих людей у присутності представників державної влади свідчать про справжню єдність нашого народу в Церкві Христовій", -зазначив митрополит Павел і побажав, щоб ця однодумність, згода і молитва тривали і в майбутньому.

Екзарх владика подав віруючим архіпастирське благословення та на молитовну пам'ять вручив усім іконки Божої Матері «Марьиногорская». Іменинникам було проголошено многоліття, митрополит Павел вручив їм просфори і квіти.

Довідка "УНІАН-Релігії"

Історію ікони Божої Матері «Мар'їногорська» пов'язують з чудесним зціленням місцевого жителя. За переказами житель села Лядців Ісидор тяжко захворів. Він довго молився, просячи про допомогу Божої Матері. Нарешті, у сонному видінні йому з'явилася Сама Богородиця з Предвічним Немовлям на руках і зцілила. В подяку Ісидор, не будучи іконописцем, написав ікону своєї Цілительки так, як він бачив Її уві сні, і побудував каплицю. Це сталося на початку XIX століття.

У 1812 році загін наполеонівської армії проник сюди і, поглумившись над храмом Христовим, спалили каплицю, за що і були покарані сліпотою. Образ зберігся неушкодженим.

Бачачи таку чудодійну силу образу, селяни звернулися до поміщика Боржецкого і стали просити його збудувати церкву на місці спаленої каплиці. Боржецкий в 1814 році побудував дерев'яну церкву в ім'я Пресвятої Марії і переніс туди образ її. У 1940 році храм в місті Мар'їна Гора, де перебував тоді чудотворний образ, був зруйнований. Шанування ікони припинилося.

Виявив ікону архієпископ Пінський і Лунінецький Стефан. На початку 60-х років Владика навчався в Мар'їногорському аграрно-технічному технікумі і потай від усіх ходив за кілька кілометрів до церкви. У 2004 році він був на ювілеї технікуму і захотів знову побувати у храмі, який відвідував в юності. Зайшовши до церкви, архієпископ Стефан впізнав образ Божої Матері, перед яким молився. Друге явління ікони зафіксовано в акафісті Пречистої перед Її «Мар'їногорським» чином.

8 вересня 2010 року було здійснено урочисте перенесення ікони в новозбудований храм Олександра Невського в Мар'їній Гірці. Перед цією іконою кожну середу служиться акафіст. Дуже багато чудесних випадків - допомога у народженні дітей, зцілення від тяжких хвороб, у тому числі онкологічних.