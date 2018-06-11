Комісія по церковному праву виробляє документ щодо покарання кліриків

В Стрітенському ставропігійному чоловічому монастирі в Москві під головуванням архиєпископа Берлінського і Німецького Марка відбулося засідання Комісії з церковного права Міжсоборної присутності.

В ході засідання обговорювався проект Положення про церковні покарання кліриків. Були розглянуті поправки до тексту проекту, запропоновані членами комісії в ході дискусії. Після внесення прийнятих поправок проект документа буде направлений в секретаріат Міжсоборної присутності, повідомляє patriarchia.ru.